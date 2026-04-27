Заявления украинских чиновников о том, что Киеву не хватает денег, последовавшие после того, как Брюссель одобрил кредит Украине в размере €90 млрд, шокировали европейцев, рассказал в эфире своего YouTube-канала известный кипрский журналист Алекс Христофору.

Накануне западные массмедиа заявили, что Киеву не хватит выделенных Европой денег — в частности, на оборонные цели потребуется на €19 млрд больше, чем ожидалось ранее, а общий разрыв между прежними оценками дыры в бюджете и современными составляет свыше €40 млрд.

«Платите, Европа. €19 миллиардов. Германия, лезь глубже в карманы. [Компания] BlackRock, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц — добавьте еще €19 миллиардов», — сыронизировал журналист.

По его данным, особенно «охотно» деньги Владимиру Зеленскому отправляют финны. Он добавил, что именно они, возможно, найдут пару «лишних» миллиардов, в особенности, после того, как приняли пакет экономии на €500 млн.

Христофору заметил, что в Европе ожидали, что Киев попросит денег в 2027 году, предполагали, что намеки на дополнительное финансирование появятся во второй половине 2026 года, но даже представить не могли, что украинский лидер скажет «мало» сразу после получения огромного кредита.

