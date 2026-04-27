Суд в Вашингтоне предъявил Аллену обвинение в покушении на жизнь президента США

Федеральный суд в Вашингтоне предъявил Коулу Томасу Аллену, стрелявшему на приёме с участием президента США Дональда Трампа, обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.

Такую информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что в ходе слушаний судья озвучил максимальное наказание по этому эпизоду — пожизненное лишение свободы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала стрельбу на приёме с участием Трампа покушением на его жизнь.