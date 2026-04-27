После очередного покушения Трампу предлагают носить бронежилет

В понедельник 31-летний учитель Коул Томас Аллен, устроивший стрельбу на традиционном ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, предстанет перед федеральным судом.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что Аллену предъявлены обвинения по двум пунктам: нападение на офицера и использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления. Однако Бланш не исключил, что после завершения расследования преступнику может быть предъявлено обвинение в попытке покушения на президента.

И. о. генпрокурора также подчеркнул, что преступник не сотрудничает со следователями, а значительная часть информации была получена "другими способами", в том числе за счет допросов его знакомых. Бланш полагает, что целями подозреваемого были именно члены администрации Трампа.

Как выяснилось, Аллен готовился к нападению тщательно. За несколько дней до ужина он разослал родственникам письменный "манифест", в котором открыто заявлял о намерении атаковать высокопоставленных чиновников. В социальных сетях Аллен оставил более тысячи постов с жесткой критикой Трампа, его политики и христианства. Особое негодование, как пишет The New York Post, у него вызывало сокращение американской помощи Украине.

Дробовик и пистолет, с которыми Аллен проник на мероприятие, были куплены абсолютно легально.

Вскрываются и новые загадочные подробности, связанные с покушением. Помимо пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, анонсировавшей "выстрелы" непосредственно перед ужином, за несколько дней до мероприятия американский телеведущий Джимми Киммел пошутил про вдовство первой леди США Мелании Трамп.

Кроме того, семья стрелка заранее сообщила полиции о готовящемся нападении. Несмотря на это, мероприятию не был присвоен статус, который "позволил бы задействовать федеральные ресурсы в полном объеме". The New York Times пишет, что уровень безопасности оказался даже ниже, чем на других мероприятиях с участием первых лиц.

После инцидента в Белом доме стали обсуждать, не пора ли президенту США во время публичных мероприятий надевать бронежилет. Кроме того, в администрации предлагают в целом пересмотреть концепцию присутствия первых лиц на публичных мероприятиях.

Сам Трамп в интервью CBS News признал, что не знает, был ли он целью стрелка. "Судя по тому, что он написал, он многое пережил. Он, вероятно, также был довольно больным парнем", - пояснил президент. И отверг попытки зачитать ему "манифест" стрелка: "Ни одно из этих определений ко мне не относится".

Глава Белого дома также пояснил, что во время эвакуации он "немного замедлил" работу агентов, потому что хотел лично оценить обстановку: "Я был окружен замечательными людьми и, вероятно, немного замедлил их". При этом он добавил, что стрелок "был некомпетентен, и его довольно легко поймали".

Не смог Трамп и обойтись без сарказма. Рассказывая о том, как стрелок прорвался к охране, он сравнил его с игроком в американский футбол. Мол, Аллену "удалось пробежать 45 ярдов, просто подбежать к охранному пункту и проскочить насквозь".