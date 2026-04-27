Во Франции обратились к властям Ирана с резонансным заявлением

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Париж ожидает от Тегерана значительных и серьезных уступок в рамках переговорного процесса с Вашингтоном.

По словам главы французской дипломатии, долгосрочное решение текущего кризиса невозможно без кардинального изменения позиции иранских властей.

«Не будет долгосрочного решения этого кризиса, пока иранские власти не согласятся на серьезные уступки и радикальное изменение позиции, позволяющее Ирану мирно сосуществовать со своим региональным окружением», — цитирует Барро пресс-служба ООН.

Кроме того, Франция выразила решительный протест против любых действий Ирана, направленных на контроль судоходства в стратегически важном Ормузском проливе. Барро подчеркнул, что международные воды являются общественным достоянием, и Париж категорически выступает против любой блокады, требования обязательного разрешения на проход или взимания платы за прохождение судов.

В своей речи министр затронул и причины нынешней военно-политической ситуации в регионе. Он отметил, что блокирование судоходства в Ормузском проливе стало следствием «военной эскалации, истоки которой лежат в операциях, начатых США и Израилем без четко определенных целей и проводимых в нарушение международного права». Парадоксальным образом, однако, ответственность за такое развитие событий Барро возложил именно на Иран.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. Согласно имеющейся информации, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. По данным иранской стороны, за 40 дней боевых действий в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев.

После длительных боевых действий 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. Однако попытка начать дипломатический диалог пока не увенчалась успехом. 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры между Тегераном и Вашингтоном, но сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за сохраняющихся серьезных противоречий. В ответ на это 21 апреля президент США объявил о намерении в одностороннем порядке продлить режим прекращения огня.

Иранская сторона уже отреагировала на это заявление. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран отказывается признавать продление режима прекращения огня, объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке, и оставляет за собой право действовать исключительно в соответствии с собственными национальными интересами и соображениями безопасности.

