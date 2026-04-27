$74.8187.88

Во Франции обратились к властям Ирана с резонансным заявлением

Московский Комсомолец

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Париж ожидает от Тегерана значительных и серьезных уступок в рамках переговорного процесса с Вашингтоном.

© Global Look Press

По словам главы французской дипломатии, долгосрочное решение текущего кризиса невозможно без кардинального изменения позиции иранских властей.

«Не будет долгосрочного решения этого кризиса, пока иранские власти не согласятся на серьезные уступки и радикальное изменение позиции, позволяющее Ирану мирно сосуществовать со своим региональным окружением», — цитирует Барро пресс-служба ООН.

Кроме того, Франция выразила решительный протест против любых действий Ирана, направленных на контроль судоходства в стратегически важном Ормузском проливе. Барро подчеркнул, что международные воды являются общественным достоянием, и Париж категорически выступает против любой блокады, требования обязательного разрешения на проход или взимания платы за прохождение судов.

В своей речи министр затронул и причины нынешней военно-политической ситуации в регионе. Он отметил, что блокирование судоходства в Ормузском проливе стало следствием «военной эскалации, истоки которой лежат в операциях, начатых США и Израилем без четко определенных целей и проводимых в нарушение международного права». Парадоксальным образом, однако, ответственность за такое развитие событий Барро возложил именно на Иран.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. Согласно имеющейся информации, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. По данным иранской стороны, за 40 дней боевых действий в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев.

После длительных боевых действий 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. Однако попытка начать дипломатический диалог пока не увенчалась успехом. 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры между Тегераном и Вашингтоном, но сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за сохраняющихся серьезных противоречий. В ответ на это 21 апреля президент США объявил о намерении в одностороннем порядке продлить режим прекращения огня.

Иранская сторона уже отреагировала на это заявление. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран отказывается признавать продление режима прекращения огня, объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке, и оставляет за собой право действовать исключительно в соответствии с собственными национальными интересами и соображениями безопасности.

.