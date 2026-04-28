Европе следует отменить санкции против России и снова начать покупать российские энергоресурсы. С необычным призывом в интервью РИА Новости выступил финский политик Армандо Мема.

«Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке. Вместо этого она продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике», — сказал он.

По его словам, антироссийские санкции представляют из себя «форму насилия» против самой же Европы.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля».