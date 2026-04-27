В МИД Армении исключили вступление страны в ЕС к 2030 году
Армения не рассчитывает стать членом Европейского союза к 2030 году, заявил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.
Об этом сообщает РИА Новости.
Костанян подчеркнул, что страна реализует амбициозную повестку для сближения с европейскими стандартами, включая диалог по либерализации визового режима и расширение сотрудничества в различных сферах.
По его словам, стратегическая повестка партнёрства Армения — ЕС уже формирует дорожную карту для поэтапной интеграции, включая вопросы безопасности и экономики.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз может попытаться повлиять на парламентские выборы в Армении через гражданскую миссию.