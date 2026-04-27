$74.8187.88

В МИД Армении исключили вступление страны в ЕС к 2030 году

RT на русском

Армения не рассчитывает стать членом Европейского союза к 2030 году, заявил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, не наивны настолько, чтобы полагать, что в 2028 или 2030 годах Армения станет государством-членом ЕС», — отметил он, добавив, что речь идёт о политической декларации и направлении реформ.

Костанян подчеркнул, что страна реализует амбициозную повестку для сближения с европейскими стандартами, включая диалог по либерализации визового режима и расширение сотрудничества в различных сферах.

По его словам, стратегическая повестка партнёрства АрменияЕС уже формирует дорожную карту для поэтапной интеграции, включая вопросы безопасности и экономики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз может попытаться повлиять на парламентские выборы в Армении через гражданскую миссию.