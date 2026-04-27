Очередной, 20-й по счету, пакет антироссийских санкций стал попыткой замаскировать беспомощность брюссельских чиновников, заявил доцент кафедры политической философии и геополитики Университета Доломити в Беллуно Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.

Евросовет принял пакет рестрикций против России в четверг, 23 апреля. В него вошли санкции против компаний, связанных с импортом металлов, химикатов, минералов, финансовых организаций.

В «черный список» попали не только российские, но и китайские площадки, что вызвало бурную реакцию Китая — в Пекине пообещали принять жесткие ответные меры.

«Между строк [документа] читается тщетная и отчаянная попытка придать смысл инструменту, который уже доказал свою бесполезность», — объяснил Пачини.

Эксперт уточнил, что Еврокомиссия вводит санкции с тем, чтобы показать европейцам свою мнимую значимость и некую способность по-прежнему оказывать влияние на ключевые международные процессы.

Вместе с тем, подчеркнул ученый, возникает обратное ощущение — понимание того, что лидеры европейских стран ведут экономику ЕС к полной катастрофе.

Ранее Пачини резко раскритиковал власти Италии за торжественный прием, оказанный Владимиру Зеленскому в Риме.