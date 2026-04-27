Мендель: большая часть украинцев читает, что Киев должен пойти на уступки

Значительная часть украинцев считают, что Киев должен пойти на уступки при урегулировании конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Большая часть украинского общества... считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну», — написала она в соцсети X.

Ранее Зеленский заявил, что у спецпредставителя Соединённых Штатов Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в настоящий момент нет времени на Украину.

Историк Филлипс О'Брайен писал, что Зеленский разочарован политикой Соединённых Штатов и больше не считает Вашингтон союзником.