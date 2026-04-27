Корреспондент издания Axios Барак Равид написал, что Украина пригрозила скандалом Израилю, если власти еврейского государства позволят зайти в порт Хайфы перевозящему зерно с новых территорий России российскому судну Panoramits.

© Московский Комсомолец

Об этом журналист сообщил в соцсети Х со ссылкой на украинский дипломатический источник.

Киев, по его словам, отслеживает это судно и не позволит «этому сойти с рук».

Источник заявил, что Израиль разрешит судну пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для двусторонних отношений с Киевом.

