Президент Сербии Александр Вучич ответил на вопрос о том, прилетит ли он в Москву на День Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст британского журналиста Аластера Кэмпбелла The Rest Is Politics.

По словам Вучича, он пока не принял решения по этому поводу. При этом он напомнил, что посещал празднование Дня Победы в Москве в прошлом году.

«Я еще пока не решил, но я был там в прошлом году», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на День Победы в Москву прилетит несколько зарубежных лидеров.