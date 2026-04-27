Соратники Орбана начали спешный вывод капиталов из республики

Бизнесмены, связанные с прежним правительством Венгрии, спешно выводят капиталы из республики, пишут в статье для The Guardian обозреватели Флора Гарамвольджи и Ашифа Кассам.

В Венгрии 12 апреля прошли выборы в Госсобрание (парламент). Оппозиционная партия «Тиса» победила правительственную «Фидес» с большим отрывом и получила возможность сформировать правительство.

Лидер «Тисы» Петер Мадьяр заявил после победы, что проведет реформирование ряда ключевых сфер, переформатирует государственные СМИ под британские стандарты, наладит отношения с соседними странами.

Также молодой политик пообещал искоренить коррупцию и кумовство, наказать тех, кто разорил республику, расхищал государственное имущество, предал страну.

Авторы статьи отметили, что приближенные к экс-премьеру Венгрии Виктору Орбану фигуры и предприниматели начали экстренный вывод средств из страны, перевод их в Австралию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сингапур.

По их данным, из Венгрии также начался исход людей, которые разбогатели при прежнем кабмине и опасаются за свою свободу — из Будапешта ежедневно вылетают частные самолеты, нагруженные ценностями.

В частности, республику покинул или может покинуть в ближайшее время Лёринц Месарош — один из богатейших людей Венгрии, сколотивший состояние в $4,9 млрд на государственных подрядах и инфраструктурных проектах.

Журналисты отметили, что пока неизвестно, куда отправится сам Орбан. Они добавили, что он может уехать к старшей дочери и зятю, которые прошлым летом переехали в Нью-Йорк.