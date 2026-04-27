Соперники Нетаньяху объединяются перед выборами с целью смещения премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет бороться на выборах в кнессет (парламент) страны в этом году против правоцентристской коалиции. Два самых грозных политических соперника объединили усилия, чтобы сместить действующего премьера.

Бывшие премьер-министры, правый Нафтали Беннет и центрист Яир Лапид, заявили о слиянии своих партий Bennett 2026 и Yesh Atid ("Есть будущее"), сообщает Times of Israel.

"Мы стоим здесь вместе ради наших детей. Государство Израиль должно изменить направление", - сказал Лапид на совместной пресс-конференции.

Беннетт заявил, что новая партия будет называться "Вместе", и он станет ее лидером.

"После 30 лет пришло время расстаться с Нетаньяху и открыть новую главу для Израиля", - добавил он.

Беннет также пригласил присоединиться к ним Гади Айзенкота, бывшего начальника штаба Армии обороны Израиля и лидера партии "Яшар". Опросы показывают, что объединение трех партий создало бы крупнейшую фракцию в кнессете. В понедельник Айзенкот попросил Беннетта координировать с ним будущие действия. Хотя Айзенкот официально не объявил, присоединится ли к коалиции, он тотчас приветствовал новое объединение, сообщает Guardian.

"Цель победы на решающих выборах, которые нас ждут, общая", - написал Айзенкот, назвав Беннетта и Лапида партнерами и пообещав продолжать действовать "ответственно и мудро" для достижения "победы и перемен, необходимых для государства Израиль".

С момента своего первого срока в 1990-х годах Нетаньяху стал крайне противоречивой фигурой как внутри страны, так и за рубежом. Беннет и Лапид уже объединялись ранее, положив конец 12-летнему премьерству Нетаньяху на выборах 2021 года. Они сформировали коалиционное правительство, которое продержалось чуть менее 18 месяцев, так как участники придерживались разных точек зрения, в том числе по такому вопросу, как израильско-палестинский конфликт.

Нетаньяху выиграл выборы в ноябре 2022 года и сформировал самое правое правительство в истории Израиля. Но атака ХАМАС на юг Израиля в 2023 году, которая погрузила Ближний Восток в хаос, привела к тому, что еврейское государство испортило отношение с почти всеми мусульманскими странами. Опросы с тех пор предсказывают, что он проиграет следующие выборы, которые должны состояться до конца октября.

Между тем

Недавний опрос газеты Maariv показал, что партия Беннета по итогам выборов может получить, как и "Ликуд" Нетаньяху, по 24 места в кнессете, тогда как партия Лапида "Еш Атид" получит семь, а "Яшар" Айзенкота - 12.