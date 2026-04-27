Париж и Осло создали общую группу для расследования связей дипломатов с Эпштейном

Французские стражи порядка договорились о сотрудничестве с норвежскими коллегами по делу о связях супружеской пары высокопоставленных дипломатов со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, бизнесмен наладил связи по всему миру с большим количеством предпринимателей, звезд кино и эстрады, политиков, дипломатов, моделей, предоставлял им посреднические услуги в различных сферах.

После публикации файлов Эпштейна в США и Европе вспыхнули скандалы, начались расследования, ряд высокопоставленных политиков был вынужден уйти в отставку.

В частности, экономическая полиция Норвегии (Okokrim) завела дела против экс-посла королевства в Ираке и Иордании Моны Юуль и ее супруга — бывшего специального посланника генерального секретаря ООН Терье Ред-Ларсена.

Правоохранители Франции, в свою очередь, начали расследование деятельности видного французского дипломата Фабриса Этана, который одно время был помощником Ред-Ларсена в ООН.

В Okokrim уточнили, что для расследование дела дипломатов, связанных с Эпштейном, была создана совместная группа, в которую вошли французские и норвежские следователи.