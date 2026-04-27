Лукашенко заявил, что тысячи украинцев остались жить в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране проживают несколько тысяч украинских переселенцев, которые не планируют возвращаться на родину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

«Нет, говорят, мы после войны туда не поедем, мы хотим здесь остаться», — привёл слова Лукашенко источник.

Он отметил, что многие из них уже получили белорусское гражданство и продолжают жить в республике.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин намерен совместно с Киевом работать над возвращением украинских беженцев домой.