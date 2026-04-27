Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные СМИ распространяют ложное представление о роли России в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст журналиста Аластера Кэмпбелла Rest is politics.

Когда Кэмпбелл попросил Вучича разъяснить позицию Сербии к России, президент заявил, что западные СМИ часто говорят о Белграде как о «марионетке Москвы». По словам Вучича, это не соответствует правде.

«Вы представляете себя светочем демократии, а Россию – маяком зла, что не является правдой. <...> Есть другие культуры, другие традиции. Вы всегда говорите о Сербии как о "русской марионетке"», — заявил он.

