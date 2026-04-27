Журналист Христофору назвал заявление Лаврова о войне жестким сигналом для ЕС

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну Москве, стало жёстким сигналом для Европы, считает кипрский журналист Алекс Христофору.

Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Они посылают очень серьёзные предупреждения», — отметил Христофору, добавив, что в последние недели российские официальные лица направляют жёсткие сигналы коллективному Западу.

По его мнению, текущая ситуация напоминает период, предшествовавший началу специальной военной операции.

Журналист подчеркнул, что ранее Москва также направляла предупреждения США и НАТО, однако они были проигнорированы.

«Именно такие предупреждения Россия давала за год или два до начала специальной военной операции», — заявил он.

Ранее Христофору заявлял, что глава евродипломатии Кая Каллас выразила обеспокоенность после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о прямом противостоянии Запада с Москвой.