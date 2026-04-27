В Лондоне прошли протесты из-за топливного кризиса

В центре Лондона прошли протесты из-за роста цен на бензин и дизель. Об этом сообщает Standard.

Как сообщает источник, недовольные обвинили власти Великобритании в бездействии на фоне топливного кризиса. Акция протеста была организована партией Reform UK и прошла напротив здания британского Минфина. Протестующие потребовали от властей снижения налогов и запуска адресной помощи для граждан.

Отмечается, что на протест вышли десятки фермеров, дальнобойщиков и партийных активистов. Кроме того, в рядах недовольных заметили депутатов Палаты общин Роберта Дженрика, Ричарда Тайса и Сару Почин.

«Мы собрались сегодня напротив здания Минфина, чтобы выразить недовольство канцлером казначейства Рейчел Ривс. Пока правительства по всему миру принимают срочные меры для помощи населению из-за роста цен на топливо, Британия ничего не делает», — заявил Дженрик журналистам.

Напомним, что после начала конфликта в Иране стоимость бензина в Великобритании выросла почти на 25%. Дизель подорожал еще сильнее — на 49%.

