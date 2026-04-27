Американские Бесы: двое из покушавшихся на Трампа собирали деньги для ВСУ

Похоже, покушения на Трампа становятся национальным спортом американцев. Все же три попытки за три года это многовато для не латиноамериканской страны. Нетерпеливые болельщики скандируют: «Откопайте уже Освальда». Который попал в Кеннеди в Далласе в 1963-м с первой попытки.

Что связывает этих трех стрелков? Все они сумасшедшие? Придурки? Психически неуровновешенные? Экзальтированные? Какое определение не взбесит сочувствующую им аудиторию?

Хотя вряд ли у лузеров есть группа фанатов. Вот если б попали....

Были ли российские народовольцы с завидным (с завидным ли, а может параноидальным?) упорством охотившиеся на российских же государей беззаветными героями или кровожадными маньяками, от бомб которых обывателей погибло в разы больше, чем сатрапов. «Мы пойдем другим путем» по легенде сказал юный Ильич после казни своего брата, покушавшегося на царя. Но не добавил же: «А ты же, Саша, просто идиот».

В манифесте последнего «втрампастреляльца» Коулла Аллена основная причина смертоносной экзальтации сформулирована так: «Я больше не намерен позволять педофилу, насильнику и предателю пачкать мои руки своими преступлениями». Но это все слова, слова, слова... А вот делами, то есть деньгами он боролся против совсем другой ненавистной ему повестки.

Аллена просто бесило, что США «фактически оставили Украину без помощи». New York Post нашло десятки постов с резкой критикой администрации Трампа - причём его риторика усиливалась по мере снижения поддержки Киева.Также он самостоятельно организовывал сборы средств для украинских бригад. И обзывал вице-президента Джей Ди Вэнса «куском дерьма» за его негативное отношение к Зеленскому.

Тут, конечно, сразу возникают вопросики к путанным логическим связям в голове неудачника Аллена. Убил бы Трампа - сделал бы президентом Вэнса. И кому от этого стало бы лучше?

Как ни цинично это все звучит, но такой исход стал бы чудесным спасением для республиканцев и движения MAGA. Единственным выходом из иранского тупика, куда сам загнал себя Трамп своей прогрессирующей манией величия.

Но любопытны нам соцсети террориста вовсе не этим. «Сбор средств для ВСУ»- где то мы все это уже слышали, не правда ли? Конечно же слышали. Применительно к второму «втрампастреляльцу» Райану Рауту. У того обострение украинолюбия проходило даже в более острой форме и он пытался вербовать добровольцев для ВСУ. По его рассказам, он сам в Киев ездил. Но «пушечным мясом» его не взяли. Из-за возраста и отсутствия боевой подготовки.

Это может показаться удивительным. Если не знать подробностей его «покушения». Он успел только высунуть из кустов ствол своего СКС в 400-х метрах от поля для гольфа, где играл Трамп. Услышал четыре выстрела спецагентов в свою сторону и убежал. Был пойман и получил 27 лет заключения. Все это тупо, глупо и непрофессионально. Единственное за что можно похвалить Раута – так это за выбор оружия. Самозарядный карабин Симонова прекрасен. Говорю как знаток: я с таким два года в армиии служил. Не вся же слава должна Калашникову доставаться.

Первый, и самый удачливый «втрампострелялец» Томас Крукс, отстреливший часть президентского уха, стоит в этой компании особняком. И соцсети не вел. Да и молод и зелен — всего-то 20 лет. Не успел всякой ненавистью пропитаться. Хотел в историю войти , да не вошел. Я за его фамилией в википедию лазил. Пацан к успеху шел. Но Освальдом не стал. Однако надо сказать, что и Трамп тогда еще во второй раз не избрался. Реальных поводов для ненависти не было.

Выводы из прочитанного хорошо делать на уроках литературы. Реальность же всегда сопротивляется. Но все же я рискну.

Для общего блага Америке стоит завязывать даже не с почти свободной продажей нарезного оружия. А с выпуском на экраны фильмов, где непонятый герой, которого все вокруг считают лузером и придурком, на самом деле оказывается мессией. Призванным спасти мир. И в конце концов делает это.

Тогда провинциальные задроты перестанут верить голосам в своей немытой голове голове, приказывающим убить тирана. Не потому даже, что убивать не хорошо. А потому, что человек просто не в силах предвидеть последствия таких своих «судьбоносных» поступков. Ближайший тут пример: не лишись Трамп полуха и он вполне мог выборы и проиграть.

Гордыня самый страшный христианский грех. И это верно и для нехристиан.

Это и Трампа, кстати, касается. Ведь после каждого неудачного на него покушения он все больше и больше начинает считать себя Избранным.