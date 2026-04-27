Мерц раскрыл, на какие уступки Киеву придется пойти ради ЕС и мира

Вступление Украины в ЕС невозможно, пока не разрешен кризис, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, глава правительства сделал ряд заявлений по международной повестке во время визита в гимназию имени Карла Великого в городе Марсберге в Северном Рейне-Вестфалии.

Канцлер предположил, что рано или поздно Киев подпишет соглашение о введении режима прекращения огня, затем поставит подпись под мирным договором с Россией.

«Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», — выразил сожаление Мерц.

По его словам, правительству республики не следовало и не следует надеяться на скорое вступление в Евросоюз. Он добавил, что этому событию мешает кризис, несоответствие страны Копенгагенским критериям для приема.

Глава кабмина подчеркнул, что назвать точные сроки подписания документов невозможно. Вместе с тем, уточнил он, Украина не вступит в ЕС ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028 года — это нереалистично.

Ранее сообщалось, что практически в каждом выступлении Мерц касается украинской темы. Так, 28 января 2026 года он отметил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, процесс будет долгосрочным.

6 февраля канцлер рассказал, что Берлин довел до сведения американской стороны, что вступление Украины 1 января 2027 года исключено — это невозможно.

24 апреля глава правительства констатировал, что его жесткую позицию по Украине поддерживает большинство членов интеграционного объединения.