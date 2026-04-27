Раскрыта повторяющаяся тревожная фраза Вэнса во время стрельбы на ужине

Когда в бальном зале вашингтонского отеля Washington Hilton раздались выстрелы, вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в эпицентре хаоса. Теперь эксперт по чтению по губам восстановил его слова, произнесённые в те секунды. Пока агенты Секретной службы хватали его за руки и кричали «Беги, беги!», Вэнс вел себя растерянно. Супруга президента Мелания Трамп мгновенно поняла, что звук — не упавший поднос, а выстрелы, и это, по словам Трампа, оказалось для неё «довольно травмирующим опытом». Нападение, совершённое 31-летним Коулом Томасом Алленом с дробовиком, пистолетом и ножами, стало лишь последним в длинной череде попыток убить Трампа с 2016 года.

Специалист по чтению по губам рассказал, как отреагировал вице-президент Джей Ди Вэнс, когда стрелок вызвал хаос во время званого ужина в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп готовился выступить перед ведущими американскими журналистами. На кадрах с места событий видно, как охрана спешит на сцену к Трампу, его жене Мелании и другим высокопоставленным чиновникам, а сотрудники Секретной службы хватают вице-президента и вытаскивают его из кресла, когда начинается паника.

Судебно-медицинский эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала, что телохранитель, по-видимому, подошёл к Вэнсу с криком: «Беги, беги!», на что вице-президент ответил: «Что происходит? Я ухожу», прежде чем в спешке покинуть сцену.

Другую гостью, которую уводили со сцены, — Эрику Кирк, жену политического активиста Чарли Кирка, который был убит в сентябре в кампусе колледжа, — было видно в слезах покидающей зал, и она сказала телохранителю: «Я просто хочу домой».

Этот инцидент стал лишь последним в длинной хронике попыток покушения на Трампа, начиная с 2016 года, когда британец Майкл Стивен Сэндфорд попытался отобрать пистолет у полицейского в Лас-Вегасе во время выступления Трампа. Затем в 2017 году в Северной Дакоте Грегори Ли Лейнганг угнал погрузчик и попытался подъехать на нём к президентскому кортежу, в 2020 году было перехвачено письмо с рицином (чрезвычайно опасным растительным ядом), предназначавшееся Трампу. В 2024 году гражданин Пакистана Асиф Мерчант был осуждён за организацию заказного убийства, а 13 июля 2024 года стрелок Томас Крукс произвёл восемь выстрелов из винтовки в Трампа на митинге в Батлере, ранив тогда ещё кандидаты в президенты от Республиканской партии в верхнюю часть правого уха, убив одного из зрителей и тяжело ранив двух других. 15 сентября 2024 года Райан Раут был замечен с винтовкой в гольф-клубе Трампа в Уэст-Палм-Бич и позже приговорён к пожизненному заключению. Уже в этом году, 22 февраля, в поместье Мар-а-Лаго был застрелен вооружённый злоумышленник Остин Такер Мартин.

Дональд Трамп также рассказал, что сказала ему жена после выстрелов. На пресс-конференции в Западном крыле он заявил: «Это всегда шокирует, когда происходит что-то подобное. Мы сидели рядом, первая леди справа от меня, и я услышал шум — подумал, что это упал поднос, но Мелания мгновенно распознала в этом звуке "неприятный шум". Это был довольно травмирующий опыт для неё, Мелания была очень внимательна».

Трамп подтвердил, что во время перестрелки был ранен один офицер, но его спас пуленепробиваемый жилет: «В него стреляли с очень близкого расстояния из очень мощного оружия, и бронежилет сделал своё дело».