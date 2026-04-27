Пока вы не уснули: неожиданное заявление Мерца об Украине и смерть топ-менеджера «Яндекса»

Мерц раскрыл, на какие уступки Киеву придется пойти ради ЕС и мира

Вступление Украины в ЕС невозможно, пока не разрешен кризис, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, глава правительства сделал ряд заявлений по международной повестке во время визита в гимназию имени Карла Великого в городе Марсберге в Северном Рейне-Вестфалии.

Объявлено о необычной атаке ВСУ по территории России

В ночь с 26 на 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России лишь три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О необычной атаке ВСУ объявило Министерство обороны России.

Стубб изменил позицию в отношении мира на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что был слишком оптимистичен в отношении мирного соглашения по Украине, и сейчас его позиция изменилась.

Его слова приводит Telegram-канал Clash Report.

Российский рынок труда столкнулся с новой проблемой

За последние пять лет кадровый резерв в России сократился на три миллиона человек — примерно с семи до четырех миллионов работников. О новой проблеме, с которой столкнулся отечественный рынок труда, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza.

Речь идет о людях, которые не трудоустроены в настоящее время, но в целом готовы выйти на рынок труда при подходящих им условиях. Только за прошлый год таких граждан в России стало меньше еще на 415 тысяч, уточнили аналитики. На этом фоне доля кадрового резерва по отношению к числу занятых снизилась на четыре процентных пункта — с 10 в 2021 году до 6 процентов к концу 2025 года.

Погодный апокалипсис: что происходит в Москве 27 апреля

Весенний снегопад привел к погодному апокалипсису в Москве в понедельник, 27 апреля. Как сообщает Гидрометцентр, до ночи 28 апреля в столице действует «оранжевый» уровень опасности.

Синоптики ожидают сильные осадки в виде снега и мокрого снега, его налипание на провода и деревья. Местами возможна гололедица, а также шквалистое усиление ветра порывами до 23 м/с. Власти объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Не исключена «сухая гроза». Кроме того, до вечера 28 апреля в столице сохранится западный ветер с порывами в 15-20 м/с.

Погиб топ-менеджер «Яндекса»

Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. Менеджера нашли мертвым. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в силовых структурах.

— Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим, — рассказал собеседник РИА Новости.

Стало известно, кто мог стоять за организацией покушения на Трампа

Устроивший стрельбу на торжественном ужине в Вашингтоне с участием президента страны Дональда Трампа может быть связан с демократами. Об этом заявил News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Тайну раскрыли на похоронах: у Пиманова и Погодиной есть двухлетняя дочь

На похоронах Алексея Пиманова, которые прошли в понедельник, 27 апреля, в Москве, оказалось, что у телеведущего и его супруги Ольги Погодиной есть общая дочь, родившаяся два года назад.

О маленькой дочери рассказал один из друзей ведущего.

Ученые изучили тайну пропадающих ложек

Британские ученые провели исследование, чтобы разгадать загадку, десятилетиями мучившую сотрудников офисов и учреждений по всему миру: куда пропадают чайные ложки, сообщает Daily Mail со ссылкой на Brain Communications.

Акинфеев не сыграет до конца сезона

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился подробностями восстановления после травмы и подтвердил, что не сможет выйти на поле до конца текущего сезона.

