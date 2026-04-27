Иран принуждает Трампа к миру на своих условиях

Политолог Владимир Шаповалов считает, что США придется согласиться на условия Ирана, поскольку позиция Тегерана на переговорах сильнее. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Кризис в переговорах между США и Ираном углубился в выходные после того, как визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан завершился без какого-либо прогресса. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять своих переговорщиков в Исламабад. По данным Axios, Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны, при этом ядерные переговоры предлагается отложить на более поздний этап.

По информации издания, дипломатия зашла в тупик, а в иранском руководстве наметился раскол по вопросу о том, на какие именно ядерные уступки стоит пойти. Иранское предложение предполагает обход этой проблемы ради достижения более быстрой сделки.

По мнению Шаповалова, США не достигли своих целей в войне против Ирана. Политолог считает, что американцам придется свернуть операцию.

«Сейчас реалии таковы, что инициатива полностью в руках Ирана и инициатива ведения переговоров - тоже. Какие решения примет Иран - так и будет», - заявил Шаповалов.

Axios отмечало, что снятие блокады и прекращение войны лишили бы Трампа рычагов воздействия на переговорах по иранской ядерной программе. США хотят, чтобы Иран приостановил обогащение урана как минимум на десятилетие и вывез обогащенный уран из страны. Один из источников издания сообщал, что 27 апреля команда Трампа обсудит тупиковую ситуацию в переговорах и возможные дальнейшие шаги.

В воскресном интервью Трамп дал понять, что хочет продолжить морскую блокаду, которая перекрывает экспорт иранской нефти. Он рассчитывает, что это заставит Тегеран уступить в течение следующих нескольких недель.