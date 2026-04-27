ЕС остается привержен своей классической политике расширения на основе заслуг стран-кандидатов на членство в европейском объединении. Соответствующее заявление сделал на брифинге представитель Европейской комиссии (ЕК) Олоф Жилл, комментируя требование Украины применить к ней особую процедуру, пишет РИА Новости.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам Европы и говорили, что одним из обязательных условий для членства бывшей советской республики является основательное реформирование.

Основой политики расширения остается принцип "по заслугам", который является центральным и определяющим, поделился подробностями Жилл, отвечая на вопрос, рассматривается ли еще особенная процедура вступления для Украины.

По словам представителя Европейской комиссии, одновременно, с учетом геополитической ситуации, обсуждаются возможные подходы к адаптации процесса расширения, чтобы он оставался эффективным.

Глава Европейского совета Антониу Кошта по итогам неформального саммита Европейского союз на Кипре 24 апреля заявил, что процесс вступления Украины в европейское объединение будет долгим и сложным, как и для других государств, для него нельзя установить временные рамки.