Иран через посредников сделал США новое предложение по возобновлению работы Ормузского пролива и прекращению войны. Что об этом пишут зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке и запретил проход танкеров через Ормузский пролив, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти.

Первый раунд мирных переговоров Тегерана и Вашингтона прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но закончился безрезультатно. После провала дипломатического урегулирования президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Второй раунд мирных переговоров в итоге так и не был проведен.

Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по выходу из текущего дипломатического тупика, об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет портал Axios.

«Предложение направлено в первую очередь на урегулирование кризиса вокруг Ормузского пролива и американской блокады. В рамках этого соглашения режим прекращения огня будет продлен на длительный срок или стороны договорятся о полном прекращении войны. А переговоры по ядерной программе начнутся на более позднем этапе, после открытия пролива и снятия блокады», - приводит издания предложение Ирана.

В свою очередь Associated Press усомнилось в том, что президент США Дональд Трамп примет это предложение, так как он хочет положить конец иранской атомной программе.

При этом, по данным агентства, с начала войны по меньшей мере 3375 человек были убиты в Иране и по меньшей мере 2509 человек в Ливане. Также мир находится на грани масштабного топливного кризиса.

«Авиакомпании по всему миру начали отменять рейсы из-за войны на Ближнем Востоке, которая осложняет поставки авиационного топлива и повышает цены на нефть», - отмечается в статье.

Тегеран и Вашингтон оказались в неловком положении: нет мира, нет войны. Однако стороны надеются переиграть друг друга в противостоянии, которое грозит серьезными последствиями для мировой экономики, пишет The New York Times.

Аналитики считают, что избегая издержек полномасштабной войны, США и Иран продолжают оказывать давление друг на друга, но это «может быть опаснее, чем сама краткосрочная война». При этом иранские чиновники уверены, что смогут выдержать экономические последствия войны дольше, чем президент Дональд Трамп. Но их беспокоит, что они находятся в ловушке постоянной угрозы нападений со стороны США или Израиля.

«Однако перебои с добычей и экспортом нефти, а также удобрений, могут привести к более серьезным экономическим потрясениям в мировой экономике в течение нескольких недель, что может побудить Трампа ускорить переговоры», - пишет газета.

На фоне роста цен на энергоносители и замедления экономического роста в ЕС готовятся к кризису, который европейские страны практически не в силах предотвратить, пишет Politico.

«Поскольку последствия американо-израильской войны с Ираном сказываются на мировых рынках, правительства ЕС пытаются смягчить удар», - отмечает издание, обратив внимание на то, что у властей сейчас гораздо меньше инструментов для преодоления кризиса, чем было на момент начала российской спецоперации на Украине, которая также спровоцировала энергетический кризис.

При этом экономический шок и недовольство жителей ЕС политикой правительств может перерасти в политический кризис и приходу к власти оппозиции.