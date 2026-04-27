Китай выражает резкое недовольство в связи с решением Европейского союза включить китайские компании в свой 20-й пакет антироссийских санкций и решительно выступает против этого. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР.

Китай неоднократно заявлял о своем твердом неприятии односторонних санкций, введенных без санкции Совета Безопасности ООН, а также решительно выступает против применения европейской стороной так называемой «юрисдикции длинной руки» в отношении китайских компаний и частных лиц.

В министерстве подчеркнули, что этот шаг ЕС противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, а также серьезно подорвал взаимное доверие между Китаем и ЕС и нанес ущерб двусторонним отношениям в целом.

Китай призывает ЕС немедленно исключить китайские предприятия и частных лиц из санкционных списков, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».