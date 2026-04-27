Названа причина вызова посла Израиля в МИД Украины

МИД Украины вызвал на вторник, 28 апреля, посла Израиля в Киеве с тем, чтобы вручить ему ноту протеста, рассказал министр иностранных дел республики Андрей Сибига. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне журналист Axios Барак Равид объяснил, что в порт Хайфы направляется судно Panoramits под российским флагом. На борту сухогруза, по его данным, находится зерно, собранное в Запорожье и Херсонской области.

Публицист отметил, что Киев неоднократно высказывался против поставок из этих регионов, но Израиль игнорировал возражения украинской стороны, что было «похоже на пощёчину».

«Официально вызвали посла Израиля в МИД Украины завтра утром, чтобы вручить ноту протеста и потребовать соответствующих действий», — подчеркнул Сибига.

Министр уточнил, что главу дипмиссии вызвали из-за прибытия в порт Хайфы судна с зерном, предположительно собранным в новых регионах РФ.

Ранее сообщалось, что партнеры Украины публично говорят о поддержке республики, выражают солидарность с ней, уважительно общаются с Владимиром Зеленским.

Вместе с тем, за спиной украинского лидера главы государств и правительств прежде всего отстаивают национальные интересы своих стран, решают текущие вопросы внутренней повестки.