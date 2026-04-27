Подозреваемый в покушении на Трампа предстанет перед федеральным судом

Прокурор США в округе Колумбия Джанин Пирро заявила, что Коул Томас Аллен, подозреваемый в попытке покушения на президента Дональда Трампа, в понедельник предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне, сообщает CBS News. Задержанному предъявят обвинения в применении огнестрельного оружия во время совершения преступления и нападении на федерального офицера с применением оружия.

© Российская Газета

"Исходя из того, что нам известно на данный момент, очевидно, что этот человек намеревался причинить как можно больше вреда. К счастью, благодаря контрольно-пропускному пункту прямо у входа в банкетный зал, где собрались тысячи людей, чтобы послушать президента Соединенных Штатов, <…> никто не пострадал, но было ясно, куда направляется обвиняемый", - отметила Пирро.

CBS News подчеркивает, что ФБР ведет уголовное расследование, а Секретная служба изучает биографию подозреваемого, чтобы понять, что послужило причиной стрельбы.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс проведет совещание с участием высокопоставленных представителей администрации, Секретной службы и министерства внутренней безопасности США, чтобы обсудить протоколы проведения будущих мероприятий с участием Дональда Трампа.

Напомним, что ЧП со стрельбой произошло в ходе субботнего приема Ассоциации корреспондентов в отеле Hilton при Белом доме. На торжественном ужине присутствовал Трамп вместе с женой Меланией. Как сообщила Секретная служба, среди окружения Трампа раненых и пострадавших нет. Преступник, которым оказался 31-летний Коул Томас Аллен, был обезврежен и задержан.