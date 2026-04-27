Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал новую попытку покушения на американского лидера Дональда Трампа, обратив внимание на тревожную тенденцию — возможное возвращение «левого терроризма» в США. По мнению специалиста, маргинализация левых сил в американской политике могла провоцировать радикализацию отдельных представителей этого спектра.

Возможно, мы наблюдаем первую ласточку серьёзных процессов, связанных с возвращением левого терроризма в США. Левый политический спектр всё меньше влияет на политику — левых фактически оттеснили от принятия решений. При этом настроения людей, похожих на этого стрелка‑учителя, становятся всё радикальнее. Это ещё не «Красные бригады» [подпольная леворадикальная организация, действовавшая в Италии с 1970-го до конца 1980-х годов], но нечто схожее. Вероятно, Америка действительно стоит перед возвращением определённого типа левого террористического сознания. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Вместе с тем специалист указал на культурный фактор, который мог повлиять на радикализацию отдельных американцев. Он упомянул фильм режиссёра Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», в котором, как отметил эксперт, происходит героизация левых террористов — и эта героизация получает поддержку на высоком уровне.

«Парадоксально, но сегодня наблюдается поэтизация левых террористов — например, в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». В нём фактически происходит героизация таких фигур, поддержанная на уровне американской киноакадемии. Эта левая субкультура, хоть и не находится в мейнстриме политически, всё же оказывает культурное влияние — и могла отразиться на мировоззрении стрелка», — подчеркнул он.

Межуев добавил, что значительную роль в распространении идеологии насилия в США играет и поведение самого Трампа на международной арене. По мнению эксперта, действия президента создают опасный прецедент и в каком‑то смысле «реабилитируют» насилие как инструмент политики.

«Реабилитация насилия ведётся и самим Трампом — в международном масштабе. Когда он захватывает или убивает лидеров других государств, это создаёт опасные прецеденты. Покушение на главу государства, который сам недавно совершил нечто подобное, уже не воспринимается как святотатство. У многих радикалов в США возникает вопрос: почему Трамп должен быть неприкасаемым?» — отметил эксперт.

По словам политолога, критика в адрес Трампа со стороны леволиберальных кругов США носит скорее «технический», а не моральный характер. Это, по мнению Межуева, создаёт особый контекст: левые силы политически ослаблены, но их радикально настроенные сторонники могут искать способы выразить протест — в том числе через насилие.

«Сегодня критика Трампа со стороны леволиберальных кругов носит скорее технический, а не моральный характер. Морально его уже не так активно осуждают. При этом левые силы ослаблены политически: их активисты мало заметны, а серьёзные попытки заявить о себе (например, через фигуры вроде сенатора Берни Сандерса) наталкиваются на сопротивление. Но в радикальных левых кругах — скажем, в среде бывших участников «Антифа» или BLM — настроения озлобленные и обиженные. Люди чувствуют себя преданными и могут идти на радикальные шаги. Те, кто преисполнен возмущения и ненависти, и не имеют выхода в истеблишменте, как раз и могут становиться одиночками‑стрелками», — заключил эксперт.

Ранее мужчина, арестованный после стрельбы на ужине президента США Дональда Трампа, был опознан как Коул Томас Аллен, житель Лос-Анджелеса. Он является выпускником Калифорнийского технологического института, работает учителем и разработчиком игр, передавало агентство Reuters.