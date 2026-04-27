Германии достался канцлер, который является человеком без принципов, неспособным следовать раз выбранному направлению. Об этом, комментируя работу Фридриха Мерца, заявил немецкий журналист Ханс-Ульрих Йоргес, пишет Telegram-канал Пул N3.

По мнению журналиста, он уже давно пришел к выводу, что политика канцлера Фридриха Мерца «лишена принципиальности».

«Он выбирает то направление, которое в данный момент кажется ему верным, а если оно оказывается ошибочным — тут же меняет курс и движется в противоположную сторону. Для канцлера это крайне плохо. И я считаю, что в данном случае нам достался неверный канцлер», — подчеркнул он.

Ранее эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен раскритиковала канцлера Германии за помощь Украине в ущерб немцам, после того, как Берлин пообещал выделить Киеву дополнительные средства на энергетику, инфраструктуру, а также строительство доступного жилья.

Дагделен отметила, что в самой Германии царит «небывалый жилищный кризис», федеральные и региональные власти страны «с треском проваливают» собственные планы по строительству, однако готовы помочь Украине.