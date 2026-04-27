Британский премьер-министр Кир Стармер переживает, пожалуй, самую тяжёлую неделю с момента своего избрания. но это не мешает ему клясться, что он останется главой лейбористов на следующих выборах. Несмотря на разрастающийся скандал вокруг назначения погрязшего в связях с педофилом Эпштейном Питера Мандельсона послом в США, несмотря на саркастические пародии и растущие вопросы о его собственном суждении, премьер настаивает: «подавляющее большинство» членов парламента по-прежнему доверяют ему. Он предупреждает, что всё рухнет, если Найджел Фарадж когда-нибудь переедет на Даунинг-стрит. А тем временем местные выборы всё ближе и ближе: они пройдут 7 мая.

Глава правительства Великобритании Кир Стармер по-прежнему уверен, что продолжит возглавлять лейбористов на следующих всеобщих выборах, и, несмотря на тяжёлые времена. Премьер-министр настаивал, что большинство членов парламента по-прежнему доверяют ему. По мере того как продолжают просачиваться подробности о назначении Питера Мандельсона послом в США, разгораются дискуссии о будущем Стармера, но лидер лейбористов был непреклонен в том, что будет придерживаться выбранного курса, заявив, что он не изменил судьбу партии в 2024 году «не для того, чтобы не добиться успеха».

Следующие выборы станут борьбой между лейбористами и реформистами, на которых Стармер планирует вести кампанию за «терпимость, порядочность, живи и дай жить другим». Названные ценности, по его словам, окажутся под угрозой, если лидер правопопулистской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж переедет на Даунинг-стрит.

«Вы не сможете заниматься политикой, вы не сможете быть премьер-министром, если позволите этим вещам задеть вас», — заявил он в интервью.

Главным разочарованием для премьер-министра стало то, что СМИ уделяют много внимания последствиям дела Мандельсона в ущерб его работе на мировой арене. Из-за этого многие западные политологи отметили, что Стармер был не в своей тарелке, пожимая руку президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время визита в Елисейский дворец, где принял участие во встрече представителей 51 страны и согласовал план защиты коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Однако всё выглядело совсем по-другому, когда он вернулся к внутренним делам, обратившись к депутатам Палаты общин, чтобы объяснить своё решение отправить в Вашингтон человека по прозвищу «Князь тьмы». Стармер настаивал, что был соблюдён «полный процесс», но признал, что сделал неправильный выбор при назначении Мандельсона, и добавил, что ему «не верится», что его не предупредили о том, что Мандельсон не прошёл проверку. Дополнительные вопросы возникли после того, как уволенный постоянный секретарь политика Олли Роббинс сдал отчёт, подчеркнув «давление», которое испытывал его департамент со стороны номера 10, требовавшего скорейшего завершения процесса проверки. Объясняя своё решение уволить Роббинс, Стармер настаивал, что высокопоставленный государственный служащий допустил «фундаментальную» ошибку, не забив тревогу по поводу назначения Мандельсона, когда был «двойной сигнал тревоги».

Но сага о Мандельсоне вышла на новый уровень. Теперь Стармер стал объектом насмешек на британском ТВ, где в пародийной передачи в скетче под названием «Кто хочет остаться миллионером» ведущий спросил: «А не было ли хорошей идеей дать Питеру Мандельсону работу?» — и премьер-министр был изображён колеблющимся с ответом, в то же время переживающим за свою жизнь, в том числе попросившим поддельного Мандельсона дать ответ при подсказке «звонок другу».

Несмотря на это, Стармер неоднократно пытался вернуть ситуацию в русло серьёзной политики, настаивая, что ему приходится ежедневно принимать «огромное» количество решений, не в последнюю очередь по «насущной проблеме нашего времени» — поддержанию экономики Великобритании на должном уровне, несмотря на глобальные трудности. Поскольку переговоры между США и Ираном зашли в тупик, министры готовятся к возможным сценариям в случае затяжного конфликта, включая перебои с поставками продовольствия и топлива.

Главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс заявил, что потребители могут испытывать трудности в течение целых восьми месяцев после окончания ближневосточного конфликта.

Для Стармера следующим серьёзным испытанием станут местные выборы 7 мая, на которых лейбористы столкнутся с проблемой сохранения власти в советах по всему Лондону.