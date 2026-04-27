Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X раскритиковала правительство ФРГ и Фридриха Мерца за обещание строить доступное социальное жильё на Украине. По её словам, в самой Германии не хватает 1,4 млн квартир.

Политик отметила, что правительство должно заниматься проблемами немецких граждан. Почти четверть арендаторов жилья в Германии, по её данным, находятся под угрозой бедности, что говорит о провале жилищной политики правящих партий.

Вагенкнехт заявила, что вместо вложения огромных сумм в коррумпированную Украину властям следует срочно стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство внутри страны.

Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Вместо этого он предложил разработать в ее отношении стратегию сближения.