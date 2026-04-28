Украина подвергается усиленному давлению после получения кредита от Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечает издание, ЕС вкладывает миллиарды в конфликт на Украине, но этого уже недостаточно.

«Из-за того, что Европа вмешивается, а США уходят, надвигается следующий кризис. <…> Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров», — говорится в статье.

Украина больше не может решить все свои проблемы с помощью средств, выделенных Евросоюзом, а дефицит финансирования страны оказался значительно больше, чем предполагалось, пишет BZ.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что выделенного ЕС кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины может оказаться недостаточно, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств.