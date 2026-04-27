Озвучен сценарий возможного удара Словакии по верхушке ЕС

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Словакия будет активно выступать за смену руководства ЕС из-за политики блока по Украине. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что Братислава пересматривает отношения с Брюсселем, поскольку тот ставит нужды Украины, не входящей в ЕС, выше интересов стран-членов. Блага подчеркнул, что Евросоюз не смог защитить Словакию на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба».

По мнению Перенджиева, Словакия вряд ли захочет покинуть ЕС. Скорее всего, страна продолжит выступать против некоторых решений Брюсселя по Украине.

«Возможно, Словакия будет пытаться найти себе союзников внутри самого ЕС, чтобы вернуть руководителей организации на путь истинный. Если этого не получится, возможно, попытается их сменить», - заключил политолог.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья страна зависит от поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявлял, что Братислава «готова перехватить эстафету у Венгрии, если это потребуется». При Викторе Орбане Венгрия блокировала кредит ЕС для Украины и 20-й пакет санкций против России, требуя восстановить подачу нефти.