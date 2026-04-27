Словакия пересматривает отношения с ЕС из-за важности вопроса по Украине для Брюсселя. Об этом РИА Новости рассказал евродепутат от этой республики Любош Блага.

Спикер отметил, что в то время, когда Братислава решила вступить в ЕС, тот продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, но сейчас на повестке дня содружества стоит лишь война. Блага заявил, что в сложившейся ситуации из-за перекрытия поставок нефти и газа Зеленским Словакия оказалась в серьезной экономической опасности.

«Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», - отметил он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина может снова перекрыть нефтепровод «Дружба» после получения кредита от Евросоюза.