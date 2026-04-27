Обзор иноСМИ: Новая тактика ВС РФ и «проклятый русский» во главе «Моссада»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Ни войны, ни мира»: Иран и США в неловком положении

Аналитики отмечают: каждая из сторон войны на Ближнем Востоке делает ставку, что сможет продержаться дольше противника. Однако тупиковая ситуация без заключения сделки несет в себе серьезные риски, пишет The New York Times. Поскольку планы мирных переговоров между США и Ираном сорваны (по крайней мере, на ближайшие дни), Тегеран и Вашингтон погружаются в зыбкое состояние «ни мира, ни войны». Иранские власти уверены, что смогут выдерживать экономические тяготы войны дольше, чем президент США Дональд Трамп. Однако иранцы всё же обеспокоены, что без прогресса в переговорах они станут заложниками постоянной угрозы атак со стороны США или Израиля. В субботу Трамп отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Исламабад на второй раунд переговоров о перемирии. Он заявил, что иранцы лишь зря потратили бы время американских переговорщиков.

Экономика Ирана уже переживает серьезный кризис. По всей стране распространяются новости об увольнениях, в то же время Иран борется с нехваткой нефтехимической продукции и медикаментов. Ведущая экономическая газета Ирана Donya-e-Eghtesad прогнозирует, что даже при самом оптимистичном сценарии - в случае заключения сделки - годовая инфляция может вырасти до 49 процентов. Подвешенное состояние может подстегнуть рост цен до 70 процентов в ближайшие месяцы, а возвращение к полноценным боевым действиям грозит гиперинфляцией свыше 120 процентов. В то же время некоторые экономисты считают, что иранские власти способны удерживать ситуацию под контролем еще как минимум три месяца и полгода максимум. По мнению эксперта Эсфандьяра Батмангелиджа, перебои в добыче нефти и экспорте товаров (например, удобрений) могут вызвать глобальные экономические потрясения уже в течение нескольких недель. Это, в свою очередь, может заставить Трампа ускорить переговорный процесс.

«Месть за Украину?»: детали об учителе, стрелявшем на ужине с Трампом

Учитель, открывший стрельбу на ужине с участием Дональда Трампа, перед нападением публиковал в соцсетях «бесчисленные антитрамповские тирады», пишет New York Post. Мужчина пытался прорваться через охрану в отеле Washington Hillton, однако его задержали. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения и был госпитализирован. Сам президент не пострадал; после начала стрельбы его, а также первую леди США Меланию Трамп и вице-президента Джей Ди Вэнса эвакуировали.

СМИ сообщили, что стрелявший - 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. По данным New York Post, Аллен осуждал администрацию Трампа в сотнях постов, и критика усиливалась по мере ослабления поддержки Украины со стороны США. Он писал, что вице-президент Джей Ди Вэнс - «кусок дерьма», поскольку тот хвастался решением оставить Украину без поддержки. Аллен продвигал в своем аккаунте несколько сборов средств для ВСУ и украинских студентов. В другом посте он описал Трампа как «социопата и босса мафии», упомянув «файлы Эпштейна».

От клейма «проклятого русского» до главы «Моссада»: кто такой Роман Гофман

В 2020 году Роман Гофман, будучи полковником, был слушателем Колледжа национальной безопасности ЦАХАЛа. В рамках курса по изучению израильского общества студенты готовили работу с анализом своего жизненного пути и места в социуме. Гофман озаглавил свою работу словами «Американские горки идентичностей», пишет Haaretz. Позже Гофман возглавил базу Цеэлим на юге страны. Он получил тяжелое ранение, а в 2024 году стал военным секретарем Биньямина Нетаньяху. В конце прошлого года премьер-министр назначил его на пост главы «Моссада»; Гофман должен приступить к работе в начале июня, если Верховный суд Израиля не заблокирует это решение.

Это назначение вызвало неоднозначную реакцию. Бывшие высокопоставленные сотрудники разведки заявляют, что подготовки, опыта и квалификации Гофмана недостаточно. Тем не менее, студенческая работа Гофмана читается с захватывающим интересом - в ней рассказана очень типичная «израильская история», которая чаще встречалась в прошлых поколениях. 14-летний подросток прибывает в Израиль из Белоруссии, едва осознавая свою еврейскую идентичность, а затем проходит через главный в стране процесс социализации: службу в качестве боевого офицера ЦАХАЛа. Его отец, который в Белоруссии руководил больницей, в Израиле стал охранником на стройке и фанатичным студентом, готовящимся к экзаменам на медицинскую лицензию. Мать Гофмана, учительница русского языка, устроилась работать клерком, а по вечерам подрабатывала уборщицей. В школьные годы Гофман столкнулся с ненавистью, которую местные проявляли к новым иммигрантам. Целые районы не рекомендовались для посещения подросткам из России из-за слов о «проклятых русских», летевших со всех сторон. Если ответить на оскорбления - на тебя могли наброситься. Подобные преследования убедили Гофмана в необходимости начать заниматься в спортзале.

«Новая тактика ВС РФ»

Российская военная доктрина исторически отводит артиллерии центральное место в боевых операциях: массированный огонь используется для подавления сил противника, в то время как пехота и бронетехника поддерживают и развивают этот успех. В ходе конфликта на Украине эта ключевая роль артиллерии проявляется отчетливо, пишет Forbes. Однако российские войска также ищут альтернативные способы огневого поражения, всё чаще полагаясь на дроны, наземные роботизированные системы и новую тактику. Россия стала одним из пионеров в области FPV-дронов и первой армией, интегрировавшей беспилотники в тактические формирования. Такие системы, как «Ланцет», использовались для нанесения ударов, но также беспилотники были сосредоточены на целевом обеспечении артиллерийской поддержки.

Россия уже начала наращивать свои производственные мощности по выпуску беспилотников, особенно недорогих систем FPV, подчеркивает Forbes. Эти усилия требуют не только массового производства, но и способности быстро адаптировать конструкции и средства противодействия, чтобы идти в ногу со временем. Также Россия разрабатывает наземных роботов, выступающих в качестве ударных систем. Эти платформы предлагают альтернативу беспилотникам, особенно в условиях, где радиоэлектронная борьба или противовоздушная оборона ограничивают эффективность дронов. Внедряя эти новые системы, Россия адаптируется на тактическом уровне, еще больше снижая свою зависимость от традиционной артиллерии. В частности, она отказывается от крупных, массированных формирований в пользу более мелких, рассредоточенных подразделений. Они менее заметны, что снижает их уязвимость перед атаками беспилотников.

«Последний козырь Британии»

Британия использует свой последний козырь: король Карл III и Камилла отправляются в США с государственным визитом. Однако королевский визит лишен привычного блеска, пишет Neue Zürcher Zeitung. Дональд Трамп недоволен, что премьер-министр Кир Стармер не захотел присоединиться к войне против Ирана. Кроме того, британскую политику сотрясает кризис. От стареющего монарха ждут, что он сможет вернуть британской политике былое достоинство. Сделать это будет непросто. Стармер никак не может отделаться от полемики вокруг назначения Питера Мандельсона послом Британии в США. Мандельсон, влиятельный политик от Лейбористской партии, был близким соратником покойного нью-йоркского финансиста Джеффри Эпштейна.

Премьер Британии теперь может потерять свой пост, потому что назначил Мандельсона на важную должность, несмотря на морально-этические вопросы. Пока за это назначение расплачиваются ближайшие соратники Стармера. Глава администрации и высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел были вынуждены подать в отставку. Для многих британцев это огромное разочарование. Их не покидает ощущение, что с их страной что-то не так. Британская политика, похоже, прогнила. Со времен референдума по Brexit Соединенное Королевство находится в состоянии хаоса. Долгое время казалось, что нынешний кризис связан с Консервативной партией. Премьерство Бориса Джонсона, который устраивал вечеринки во время пандемии и нагло лгал в парламенте, британцы еще не забыли. Но и Стармеру не удалось восстановить глубоко подорванное доверие общественности к политике. По данным некоторых опросов, 63-летний политик считается самым непопулярным главой правительства с момента начала современных социологических исследований.