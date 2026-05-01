Город, под которым более полувека горит пожар

Некогда плотно населенный маленький город Сентрейлия превратился в город-призрак. Виной всему подземный пожар. «Рамблер» расскажет, как он возник и почему его не удалось потушить.

Сентрейлия — небольшой город в штате Пенсильвания, который до 1960-х годов был типичным шахтерским поселением. Регион входил в так называемый антрацитовый пояс США — зону с крупными залежами угля высокой плотности и энергоемкости. Добыча здесь велась десятилетиями, и под городом сформировалась сложная сеть шахт, тоннелей и выработанных пластов, уходящих на десятки, а местами и сотни метров вглубь.

К середине XX века в Сентрейлии проживали тысячи человек. Это был полноценный рабочий город с жилыми домами, магазинами, школами, экономика которого была полностью завязана на угольной промышленности. Но все разушила ттехногенная катастрофа.

Как начался пожар?

Пожар начался в 1962 году. По одной из наиболее распространенных версий, причиной стало сжигание мусора на свалке, расположенной вблизи заброшенных шахт. Огонь проник в подземные пустоты через незащищенные участки и добрался до угольного пласта.

Фермы тел в США: как они помогают расследовать преступления

Антрацит отличается высокой плотностью и способен долго удерживать тепло. При наличии кислорода он может долго тлеть. В шахтах для этого особенно благоприятные условия: остатки вентиляционных каналов, трещины в породе и старые выработки обеспечивают приток воздуха.

После попадания огня в пласт началось подземное горение. Оно распространялось медленно, переходя с одного участка на другой. Температура в очагах достигала 500–700 градусов, а иногда и выше. При этом процесс на начальной стадии был практически незаметен на поверхности.

Первые попытки тушения предпринимались оперативно: участки засыпали грунтом, изолировали, заливали водой. Однако из-за сложной структуры шахт полностью перекрыть доступ кислорода не удалось. Огонь продолжил распространяться по пластам, обходя изолированные зоны.

Что происходит под землей?

Подземный угольный пожар — это не единичный очаг, а система взаимосвязанных зон тления. Огонь распространяется по пласту, используя трещины, старые тоннели и пористую структуру породы. Его движение неравномерно: он может углубляться, выходить к поверхности или менять направление в зависимости от геологии.

В процессе горения выделяется смесь газов: угарный газ (CO), углекислый газ (CO₂), сернистые соединения и другие продукты. Они поднимаются через трещины и выходят на поверхность. Именно поэтому в Сентрейлии можно наблюдать дым, идущий из земли, а также ощущать характерный запах.

Температура под поверхностью приводит к деформации грунта. Почва проседает, образуются трещины, асфальт покрывается разломами. В некоторых местах возникают провалы — зоны, где подземные пустоты разрушаются. Такие участки могут появляться внезапно и представляют прямую угрозу.

Один из известных случаев произошел в 1980-х годах, когда под ребенком открылся провал, из которого выходил горячий газ. Его удалось спасти, но этот эпизод стал показателем того, насколько опасной стала территория.

Что стало с городом?

Со временем стало ясно, что жить в таких условиях рискованно. Основную опасность представляли не только провалы, но и газы, которые накапливались в подвалах и низинах.

В 1980-х годах власти начали программу переселения. Жителям предложили компенсации за дома и помощь в переезде. Постепенно город опустел: здания сносили, коммуникации отключали, инфраструктуру демонтировали.

К 1990-м годам Сентрейлия практически перестала существовать как населенный пункт. Почтовый индекс был аннулирован, большая часть территории перешла под контроль штата. Сегодня здесь остались отдельные строения и кладбище. По последним данным, в 2020 году там проживало пять человек. Что с ними сегодня — неизвестно.

Почему пожар невозможно потушить?

Основная сложность — масштаб и геология. Огонь находится на глубине, в разветвленной системе шахт, где невозможно точно определить границы распространения. Очаги могут располагаться на разных уровнях и соединяться между собой.

Для полного тушения необходимо либо перекрыть доступ кислорода, либо удалить топливо. В условиях Сентрейлии это означает изоляцию больших объемов породы или выработку значительной части угля.

Оба варианта требуют значительных ресурсов и сложны с технической точки зрения. Попытки тушения, предпринятые в 1960–1970-х годах, не дали результата: прокладывались траншеи, закачивались инертные материалы, проводились изоляционные работы. Огонь продолжал распространяться, обходя изолированные участки.

По оценкам специалистов, такие пожары могут продолжаться десятки и даже сотни лет. Так, например, в индийском Джарии уголь под землей горит уже больше ста лет. На сегодняшний день нет предпосылок к решению техногенной проблемы в Сентрейлии, поэтому велика вероятность того, что тление продлится еще не один десяток лет.

Ранее мы писали, почему власти Туркменистана не могут потушить «Врата ада».