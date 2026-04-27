Санду резко раскритиковали из-за нового закона

Одобрение президентом Молдавии Майей Санду законопроекта о Национальном банке переводит ведомство под политический контроль, нарушая баланс власти. Об этом заявил глава оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу, пишет РИА Новости.

По его словам, принятый парламентом и одобренный Санду закон меняет процедуру отставки руководства Национального банка Молдавии. Теперь решение об отставке принимает президент, а не законодатели.

«Ликвидируется реальная независимость Национального банка Молдавии. Его судьба зависит не только от закона, но и от политической воли президента», - пояснил Алексей Лунгу.

Он обратил внимание на то, что теперь президент получает влияние на институт, который должен быть вне политики, что станет плохим сигналом для инвесторов. При этом контроль над регулятором больше похож не на реформу, а на «концентрацию власти и демонтаж институциональной независимости».

Ранее в Молдавии создали петицию, призывающую лишить президента страны Майю Санду наград и почетных званий, так как основанием для их присуждения было «содействие демократии, верховенству права и европейским ценностям».

В петиции отмечается, что Санду получила награды в 2022–2026 годах, но в это же время поступали «систематические данные о деградации демократии» в Молдавии. Авторы обращения сослались на отчеты 2025 года Еврокомиссии, ОБСЕ и международных организаций. Один из индексов понизил статус Молдавии из категории «несовершенной демократии» до «гибридного режима».