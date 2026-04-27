Стало известно, кто мог стоять за организацией покушения на Трампа

Устроивший стрельбу на торжественном ужине в Вашингтоне с участием президента страны Дональда Трампа может быть связан с демократами. Об этом заявил News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Вечером 25 апреля в вашингтонском отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, прогремели выстрелы. Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Кэролайн Левитт были срочно эвакуированы. Нападавшим оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. При задержании у него изъяли дробовик, пистолет и несколько ножей.

Политолог-американист Константин Блохин отметил, что пока неясно, сам ли Аллен пошел на это или по заказу кого-либо.

«Понятно, что он, условно говоря, симпатизировал Камале Харрис (бывший президент США и соперница Трампа на выборах – Прим. ред.), демократам, поэтому можно предположить, что ниточки ведут к демпартии или глубинному государству», — отметил он.

При этом эксперт уверен, что новое покушение может пойти на пользу Трампу, так как он «становится жертвой со стороны элит глубинного государства».

«Но до осенних выборов в Конгресс США еще много воды утечет. Рейтинг Трампа будет понижаться и повышаться. (…) Версия, что команда Трампа сама наняла этого мужчину, больше походит на теорию заговора», — считает Константин Блохин.

Напомним, что это уже четвертое покушение на Трампа с 2024 года. Первое произошло 13 июля 2024 года в Пенсильвании — тогда пуля прострелила верхнюю часть правого уха политика. Второе — 15 сентября 2024 года во Флориде, где стрелка заметили в кустах во время игры в гольф. Третье — 14 октября 2024 года в Калифорнии, где у задержанного нашли дробовик и фальшивый пропуск.