Стало известно, кто мог стоять за организацией покушения на Трампа
Устроивший стрельбу на торжественном ужине в Вашингтоне с участием президента страны Дональда Трампа может быть связан с демократами. Об этом заявил News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
Вечером 25 апреля в вашингтонском отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, прогремели выстрелы. Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Кэролайн Левитт были срочно эвакуированы. Нападавшим оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. При задержании у него изъяли дробовик, пистолет и несколько ножей.
Политолог-американист Константин Блохин отметил, что пока неясно, сам ли Аллен пошел на это или по заказу кого-либо.
При этом эксперт уверен, что новое покушение может пойти на пользу Трампу, так как он «становится жертвой со стороны элит глубинного государства».
«Но до осенних выборов в Конгресс США еще много воды утечет. Рейтинг Трампа будет понижаться и повышаться. (…) Версия, что команда Трампа сама наняла этого мужчину, больше походит на теорию заговора», — считает Константин Блохин.
Напомним, что это уже четвертое покушение на Трампа с 2024 года. Первое произошло 13 июля 2024 года в Пенсильвании — тогда пуля прострелила верхнюю часть правого уха политика. Второе — 15 сентября 2024 года во Флориде, где стрелка заметили в кустах во время игры в гольф. Третье — 14 октября 2024 года в Калифорнии, где у задержанного нашли дробовик и фальшивый пропуск.