Польша заявила о желании создать «армаду дронов» с помощью Украины

Польша хочет создать «армаду дронов» с помощью Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с главой украинского правительства Юлией Свириденко, сообщает РИА Новости.

«Польский план строительства армады дронов будет планом, который будет поддерживаться [Киевом]», — сказал он.

Туск подчеркнул, что дроны будут создаваться как за польские, так и за европейские средства.

Уточняется, что данное заявление прозвучало на фоне разоблачения Министерства обороны России, раскрывшего список европейских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и в Польше.

