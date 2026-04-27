Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подвергла критике его решение продлить военное положение в республике.

«Это больше не временное чрезвычайное положение — это становится постоянной системой правления», — поделилась своей точкой зрения она.

По мнению Мендель, молчаливое большинство жителей Украины видит это ясно, вопрос в том, хватит ли у кого-нибудь на Западе смелости взглянуть на это честно.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня внес в Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

На Украине с 2022 года введен режим военного положения, а также всеобщей мобилизации. Именно ссылаясь на них глава киевского режима отменил президентские выборы, которые должны были пройти в 2024 году после окончания срока его полномочий.