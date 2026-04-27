МИД Грузии вызвал посла ЕС после слов о "темном времени"

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский прибыл в МИД Грузии после того, как его вызвали за слова о том, что страну ожидает "темное время". Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Ранее Герчинский заявил журналистам, что Евросоюз не должен допустить, чтобы грузинский народ "вернулся к насилию, гражданской войне, бедности, коррупции и темному времени". Власти республики восприняли слова посла как угрозу в адрес ее населения.

Встречу с Герчинским проводит вице-премьер Грузии, глава МИД Мака Бочоришвили. Европейский дипломат до входа в здание внешнеполитического ведомства заявлений для прессы не делал.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал Тбилиси отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона - обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. В ноябре 2024 года партия решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в сообщество и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.