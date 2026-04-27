Создатель LEGO-мультфильмов из Ирана назвал «относительной» свободу слова на Западе, отметив, что умы жителей западных стран поработили СМИ, лишив их возможности задавать неудобные вопросы. Его слова приводит газета «Известия».

Представитель компании Explosive Media, позиционирующей себя как независимая «ирано-LEGO-style» команда и выпустившей после нападения Израиля и США на Иран серию мультипликационных роликов, отметил, что не случайно их зрителями стали представители западных стран.

Многие зрители на Западе «были лишены права задавать вопросы», так как западные СМИ поработили их умы. Но они ждали искры, чтобы «освободиться от стен цензуры», уверен он.

«Свобода слова — вещь относительная. Если вы говорите в пользу Запада, у вас много свободы слова. Вы можете лгать сколько угодно, и никто ничего вам не сделает. Но если вы говорите против интересов Запада и западных правительств, они будут искать малейший повод, чтобы подвергнуть вас цензуре», — пояснил создатель LEGO-мультфильмов из Ирана.

Он напомнил, что страницу его компании на YouTube закрыли за «демонстрацию насилия», однако люди из разных стран продолжают присылать им сообщения и просят осветить те или иные проблемы.

«Особенно из США, когда мы делаем видео про них, присылают нам сообщения и поддерживают нас», — заметил он.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Атаке подверглась в том числе и школа для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате удара погибли 175 человек, 96 получили ранения. Большинство из них – дети. Тегеран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке, а также практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти.

В итоге сторонам удалось договориться о перемирии и начать дипломатическое урегулирование. Однако первый раунд мирных переговоров между США и Ираном, который прошел 11-12 апреля в Исламабаде, закончился безрезультатно. После провала диалога президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».