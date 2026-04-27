Поездку британского короля к Трампу назвали самой сложной его миссией

Король Британии Карл III отправился на встречу с Трампом для выполнения самой сложной миссии за все время своего правления. “Слово ”особенный" еще не дает должного представления об отношениях между Соединенными Штатами и Великобританией", - сказал Дональд Трамп об отношениях между Соединенными Штатами и Великобританией. “Мы как две ноты в одном аккорде, или две строфы одного стихотворения – каждая прекрасна сама по себе, но на самом деле предназначена для совместного исполнения”.

Это было в сентябре, когда президент США выступал на банкете, устроенном королем Карлом III по случаю его беспрецедентного второго государственного визита в Британию. С тех пор комментарии Трампа о Британии уже не были такими лирическими или добрыми.

Президент Трамп назвал премьер-министра Кира Стармера “неудачником” из-за его отказа оказать военную помощь США в войне с Ираном. Он сказал, что Стармер “не Черчилль”, сравнив его с Невиллом Чемберленом, предыдущим британским лидером, который умиротворял Гитлера. Он заявил, что Британия больше не является “роллс-ройсом союзников”, и назвал авианосцы Королевского флота “игрушками”. В этом месяце на вопрос о состоянии “особых отношений” Трамп ответил: “Не очень хорошо, совсем не хорошо”.

Королю Карлу предстоит помочь исправить ситуацию, комментирует CNN. В понедельник монарх прибывает в США с четырехдневным государственным визитом, приуроченным к 250-летию независимости, провозглашенной во время правления его пятикратного прадеда, короля Георга III.

С тех пор “особые отношения” претерпели много изменений, начиная с поджога Великобританией Белого дома во время войны 1812 года и заканчивая вторжением США на Гренаду в 1983 году, когда главой государства была королева Елизавета II, напоминает CNN.

Отношения снова ухудшились. Стармера похвалили за успешное проведение первого года второго президентского срока Трампа; второй год оказался более напряженным из-за разногласий по поводу войны Трампа против Ирана.

Хотя британский монарх должен оставаться выше политики, его правительство надеется, что его турне по США поможет ослабить напряженность. У Карла и Камиллы будет достаточно времени для общения с Трампами на вашингтонском этапе поездки, кульминацией которой станет выступление короля на совместном заседании Конгресса, прежде чем члены королевской семьи отправятся в Нью-Йорк и Вирджинию.

“Король не будет беседовать с президентом или высокопоставленными сенаторами и так далее, как это сделал бы премьер-министр, но он чрезвычайно хорошо информирован, и это дает возможность для частных бесед по некоторым действительно важным вопросам”, - сказал Питер Уэстмакотт, бывший посол Великобритании в США.

“С точки зрения Соединенного Королевства, мы, очевидно, надеемся, что эти частные беседы окажут некоторое влияние”, - добавил он.

Как сообщили в Букингемском дворце, король Карл испытал “огромное облегчение” от того, что Трамп, его жена и другие гости не пострадали после того, как вооруженный человек попытался ворваться на ужин представителей СМИ в Вашингтоне в субботу вечером. По имеющимся сведениям, король и королева в частном порядке связались с президентом США после инцидента, связанного с безопасностью.

Позднее в воскресенье дворец подтвердил, что государственный визит короля в США состоится, как и планировалось, “после обсуждений по обе стороны Атлантики в течение дня и по рекомендации правительства”.

“Король и королева очень благодарны всем тем, кто работал в Пасе, чтобы это оставалось в силе, и с нетерпением ждут начала визита завтра”, - говорится в заявлении дворца.

Карл III стал своего рода козырной картой для британского правительства. Когда в прошлом году Стармер посетил Белый дом, он, не теряя времени, размахивал письмом от короля, приглашавшим президента посетить Виндзор с государственным визитом. Этот шаг показал, как правительство Стармера планировало справиться с Трампом во время его второго президентского срока: сыграть на его склонности к лести и королевской власти - и надеяться получить вознаграждение.

Известно, что Трамп питает глубокую привязанность к Британии и ее монархии. В книге “Искусство заключения сделки” Трамп сказал, что он унаследовал “чувство мастерства” от королевы Елизаветы II, чью коронацию он наблюдал по телевизору, когда был мальчиком. Он вспомнил, что был “очарован помпезностью и обстановкой, всей идеей королевской власти и гламура”. И президент США часто говорит о своей “большой любви” к Шотландии, родине его матери, где он владеет двумя полями для гольфа.

Но за этой привязанностью скрываются глубокие различия между монархом и президентом, отмечает CNN.

План Трампа “бури, детка, бури” - это политика, против которой Чарльз, один из первых защитников окружающей среды, выступал десятилетиями. В то время как британский король является приверженцем ветряных электростанций, Трамп их терпеть не может. В прошлом году он жаловался, что ветряные электростанции у побережья его гольф-поля в Тернберри не только раздражают, но и “сводят китов с ума”. Когда Трамп встретился с тогдашним принцем Чарльзом во время своего первого президентского срока, он пожаловался, что разговор был “ужасным”, по словам бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем. Трамп сказал, что будущий король не говорил “ни о чем, кроме изменения климата”.

В то время как с покойной королевой Елизаветой II во время ее семи визитов в США отношения были относительно спокойными, Карл будет полностью осознавать, в какой неспокойной обстановке ему придется работать, применяя дипломатический опыт, который он оттачивал десятилетиями. Он знает, как осторожные слова и продуманные действия могут разрядить напряженность.

Для короля эта поездка связана не только с Трампом. Речь идет об Америке и общей истории двух стран. Эти отношения “выходят за рамки президентства”, сообщил CNN источник в Великобритании, знакомый с организацией государственного визита.

Речь идет об общих ценностях, культуре с укоренившейся экономикой и механизмах безопасности. “Все это было до нынешнего момента, и все это будет продолжаться еще долгое время”, - добавил источник. Это потому, что, когда Трамп покинет свой пост и его заменят, королю нужно будет договориться со следующим президентом и с теми, кто будет после него, пока его сын Уильям не вступит в должность.

“Реальность”, как сообщил CNN источник, заключается в том, что в прошлом у двух стран были разногласия по всем вопросам, от Вьетнама до Суэцкого кризиса, но в конечном итоге они сошлись во время мировых войн, холодной войны и создания Организации Объединенных Наций. Не всегда все должно быть “радужно”, пояснил источник.

Источники с британской стороны сообщили, что график короля был составлен в большей степени для американского народа.

Главным событием визита станет обращение короля к совместному заседанию Конгресса, которое британский монарх делает всего во второй раз. Ожидается, что он обратится непосредственно к американскому народу, а не выступит с одой в адрес какого-либо конкретного президента.

Поездка также станет серьезным дипломатическим испытанием для Белого дома, который намерен провести официальный государственный визит со всей помпой. По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, Трамп лично взял на себя более активную роль в планировании мероприятия во вторник вечером. Первая леди Мелания Трамп сообщила, что она занималась цветочным дизайном и выбором фарфоровой посуды, тесно сотрудничая с командой шеф-поваров Белого дома, социальным персоналом и экспертами по протоколу.

“Событию такой важности и масштаба уделяется большое внимание”, - сказал CNN представитель Белого дома.

Но Дональд Трамп, который, как известно, обожает пышность официальных мероприятий, взял на себя инициативу в таких деталях, как составление списка гостей и выбор меню, при участии своей жены. Планирование проходило без участия секретаря по социальным вопросам Белого дома, что является важной ролью для проведения важных мероприятий. Мелании Трамп, у которой небольшой штат сотрудников по сравнению с ее предшественниками или даже командой на первом сроке, еще предстоит занять эту должность.

“Он захочет, чтобы это было грандиозно”, - сказал один бывший чиновник Белого дома, вспоминая, какое впечатление произвел на Дональда Трампа предыдущий визит в Букингемский дворец.