У Буданова* на столе заметили красный «Список пидорасов 2026»**

У главы офиса президента (ОП) Украины Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заметили на столе красный «Список пидорасов 2026» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает издание «Бабель.ua».

«В кабинете Буданова в глаз бросается большая шахматная доска, икона над его головой и ярко-красный блокнот на столе с надписью "Список пидорасов 2026"», — говорится в материале.

На опубликованных журналистами кадрах на столе у Буданова видна большая красная книга с указанной надписью. Что именно записано в книге, не уточняется.

Ранее Буданов пообещал «очеловечить» принудительную мобилизацию. При этом он подчеркнул, что это не подразумевает отмену обязательного призыва в вооруженные силы страны.