Раскрыто новое опасение ЕС из-за Трампа

Европейские лидеры опасаются, что конфликт президента США Дональда Трампа с Ираном может перерасти в полноценный политический кризис для Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

«Затраты на энергоносители сказываются на продуктах питания, транспорте и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода. С политической точки зрения это создает почву для недоверия — не только к национальным правительствам, но и к способности европейских институтов защитить граждан от внешних потрясений», — отметил президент Европейского экономического и социального комитета Симус Боланд.

По его словам, это рискует усилить поддержку более протекционистских или ориентированных на внутренние интересы подходов.

Иран сделал США предложение по Ормузскому проливу

Ранее стало известно, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.