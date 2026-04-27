Что известно о покушениях на Трампа: четыре пули и громкие скандалы

Вечером 25 апреля в вашингтонском отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, прогремели выстрелы. Дональд Трамп, Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Кэролайн Левитт были срочно эвакуированы. Инцидент произошел в том же отеле, где в 1981 году стреляли в Рональда Рейгана, передает aif.ru.

Нападавшим оказался 31-летний репетитор из Калифорнии Коул Томас Аллен. При задержании у него изъяли дробовик, пистолет и несколько ножей. Как выяснил CNN, Аллен — идейный сторонник Демократической партии и поддерживал Камалу Харрис. Он был официальным гостем мероприятия и прошел с оружием. Один из выстрелов попал в агента Секретной службы, но его спас бронежилет. Стрелявший дал признательные показания, заявив, что охотился за чиновниками из нынешней администрации.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru назвал произошедшее системной ошибкой безопасности. По его словам, на входе не было должного контроля — металлоискателей, ограждений и нормальных постов. Эксперт считает, что Аллен, возможно, был не вполне адекватен, но главная причина — халатность охраны. Трамп, переживший три покушения до этого, снова оказался в сантиметрах от гибели.

Игнатов отметил, что это уже четвертое покушение на Трампа с 2024 года. Первое произошло 13 июля 2024 года в Пенсильвании — тогда пуля прострелила верхнюю часть правого уха политика. Второе — 15 сентября 2024 года во Флориде, где стрелка заметили в кустах во время игры в гольф. Третье — 14 октября 2024 года в Калифорнии, где у задержанного нашли дробовик и фальшивый пропуск.

Оценена работа охраны во время стрельбы на мероприятии с Трампом

Секретная служба США не впервые допускает ошибки. После стрельбы в Пенсильвании глава ведомства ушла в отставку. Трамп, по информации источников, недоволен действиями охраны. В социальных сетях распространяются различные версии, в том числе о возможной постановке происшествия и причастности демократов. Игнатов полагает, что нападавший стремился к известности. Однако основная причина, по его мнению, — системные провалы в работе спецслужб. Экс-президент, уже переживший одно ранение, вновь оказался под угрозой.