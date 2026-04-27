Рогов: упавший в центре Запорожья флаг Украины вызвал панику у Киева

Конструкция с флагом Украины рухнула в центре подконтрольного украинским войскам города Запорожья, власти увидели в этом дурное предзнаменование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Местные жители сообщают, что конструкция с чуждым городу Запорожью сине-желтым флагом рухнула в самом центре временно оккупированного нацистами моего родного города, в считанных метрах от схрона гауляйтера Зеленского», — сказал он.

По словам Рогова, в этом инциденте местные жители увидели знак, что город все равно перейдет под контроль российских военных и избавится ставленников киевского режима.

В украинской администрации Запорожья упавший флаг «вызвал панику», поэтому власти в спешке перекрыли площадь и постарались скрыть произошедшее от населения, запретив снимать и фотографировать.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признал результаты референдума и продолжает вести обстрел региона. В настоящее время под контролем российской армии находится более 70% Запорожской области, областной центр, город Запорожье, пока удерживают украинские войска.

