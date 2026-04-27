Европейскую страну призвали применить «торговую базуку» против Трампа

Власти Британии призвали применить "торговую базуку" в стиле ЕС против тарифов Трампа. "Недостаточная экономическая безопасность" ставит под угрозу экономический рост и рабочие места, считают Британские торговые палаты.

Лидеры британского бизнеса призвали правительство создать “торговую базуку” в стиле ЕС для защиты экономических интересов Великобритании в ответ на последние тарифные угрозы со стороны Дональда Трампа, пишет The Guardian.

По мере роста трансатлантической напряженности Британские торговые палаты заявили, что “недостаточная экономическая безопасность” Великобритании ставит под угрозу экономический рост и рабочие места.

Лоббистская группа, представляющая тысячи фирм, призвала премьера Стармера взять на себя ведущую роль в защите Британии от внешних кризисов, заявив, что “сменявшие друг друга правительства годами пренебрегали этим”.

Геополитическая напряженность, последствия Brexit, пандемия Covid и военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке означают, что британские компании сталкиваются со все более сложными глобальными условиями для международной торговли, отмечает The Guardian.

Президент США на прошлой неделе пригрозил ввести “высокий тариф” для Британии, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги, который влияет на американские технологические компании.

В отчете, содержащем рекомендации, которые помогут остановить снижение конкурентоспособности Британии во все более нестабильном мире, BCC заявил, что необходимы срочные меры для защиты компаний от карательной торговой политики других стран.

Среди его главных приоритетов было то, что Британия должна была подражать ЕС, создав “торговую базуку”, чтобы удержать другие страны от угроз, направленных на то, чтобы заставить Лондон изменить свою экономическую политику.

Торговая "базука" Брюсселя, более известная как инструмент борьбы с принуждением, позволяет блоку вводить жесткие ограничения на торговлю товарами и услугами в ответ на тарифные войны, отмечает The Guardian. Они могут включать ограничение доступа к программам государственных закупок и финансовым рынкам, а также ограничения на права собственности и прямые иностранные инвестиции.

Британские торговые палаты также призвали министров принять “решительный подход” к программе ЕС "Сделано в Европе", чтобы обеспечить британским предприятиям участие в более широких европейских цепочках поставок. Прозвучал и призыв к британским фирмам играть более активную роль в оборонных закупках Великобритании, а к премьер-министру - создать новый комитет кабинета министров по экономической безопасности.

В отчете говорится: “Правительство должно добавить "торговую базуку" к своему арсеналу мер реагирования на угрозы экономического принуждения. Новое законодательство должно предусматривать полномочия министров по использованию целого ряда рычагов, от пошлин до доступа на рынки, усиления контроля за инвестициями и субсидиями. Но также должны быть предусмотрены соответствующие гарантии для защиты коммерческих интересов Великобритании”.

Шевон Хэвиленд, генеральный директор Британских торговых палат, констатирует, что очевидно, что правительству следует подготовиться к более решительным действиям в условиях растущей напряженности в мире.

“Недостаточная экономическая безопасность Великобритании стала тормозом для роста, конкурентоспособности и национальной мощи; однако ей по-прежнему не уделяется должного внимания и срочности, которых она требует”, - сказала она.

Министр торговли Великобритании Крис Брайант заявляет: “В этом отчете правильно указано, что свободная и справедливая торговля необходима для процветания Великобритании, и мы хотим обеспечить, чтобы открытые рынки не искажались теми, кто пытается использовать торговлю в качестве оружия. Вот почему мы уже приняли меры, начиная с определения восьми ключевых секторов в рамках нашей современной промышленной стратегии и заканчивая укреплением цепочек поставок, чтобы снизить нашу уязвимость к рыночным потрясениям, и выясняя мнения, нужны ли Великобритании дополнительные инструменты крайней необходимости для защиты от актов экономического давления, если дипломатии недостаточно.”

Он добавил: “Буквально в прошлом месяце я был в Европе, чтобы лоббировать интересы бизнеса в рамках нашей кампании ”Сделано в Европе", и я с нетерпением жду продолжения работы с BCC и заинтересованными сторонами, чтобы сохранить Великобританию открытой и безопасной".

Британия, применяющая ответные меры к американским компаниям сферы услуг, сопряжена с рисками, учитывая масштабы экономического участия США в Британии, признает The Guardian. США являются крупнейшим торговым партнером Соединенного Королевства, на их долю приходится около пятой части мировой торговли Британии, и американские компании также инвестировали в Британию более 640 млрд фунтов стерлингов.