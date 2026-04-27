В Берлине нарастает недовольство главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Депутаты немецкого Бундестага обвиняют ее в превышении полномочий, пишет издание Politico.

В понедельник у фон дер Ляйен запланирована закрытая встреча с депутатами бундестага, на которой главе Еврокомиссии будет предъявлен ультиматум: она должна ограничить бюрократию в Брюсселе. В ином случае в Берлине готовы поднять вопрос о том, чтобы урезать полномочия ЕК. В мероприятии может принять участие и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Возглавляемый им Христианско-демократический союз (ХДС) намерен потребовать у фон дер Ляйен сократить "обременительные правила ЕС, оказывающие давление на немецкий бизнес".

Фон дер Ляйен уже давно называют "императрицей" за жесткий стиль руководства и попытку замкнуть на себя все процессы в Евросоюзе. Ее противники уже давно пытаются провести "демонтаж выстроенной фон дер Ляйен брюссельской машины". Но глава европейской бюрократии смогла пережить два вотума недоверия в Европарламенте.

По данным Politico, представители ХДС разработали план "устойчивого сокращения бюрократии в ЕС", который состоит из 27 пунктов.

"Одна из предложенных мер предусматривает передачу исполнительной власти ЕС под надзор специального органа, который будет обладать фундаментальным правом вето в отношении любого нового законодательства, предложенного Европейской комиссией, - сообщает издание. - Однако такая перестройка институциональной структуры ЕС потребует внесения изменений в европейские договоры".

Немецкие депутаты также предлагают сократить численность еврочиновников и призвать более ограниченно интерпретировать свои полномочия".

Ситуация для фон дер Ляйен усугубляется тем, что жесткие требования ей выставляют ее союзники, которые "теряют терпение" из-за медленных темпов реформ и бюрократии в Евросоюзе.

"Резкий тон Германии показателен, - отмечает Politico. - Консерваторы Мерца становятся все более агрессивными по отношению к Брюсселю".

Берлин сталкивается с экономическими трудностями, однако усилия по их преодолению пока терпят неудачу.

"Пытаясь провести масштабные реформы, канцлер Мерц все чаще вымещает свое недовольство на Брюсселе", - отмечает Politico.

Уже в понедельник в бундестаге может быть проведено голосование, по итогам которого ультимативные требования Берлина к Брюсселю станут официальной политикой ХДС и немецкого правительства.