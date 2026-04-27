Украина играет для Брюсселя большую роль, чем благополучие стран-членов ЕС, что вынуждает Братиславу пересматривать отношения с объединением. Об этом рассказал РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага.

Европарламентарий напомнил, что изначально Евросоюз продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, однако сейчас все разговоры лишь о войне.

«В сложившейся ситуации, когда к тому же Зеленский на Украине перекрыл поставки нефти и газа, чем подверг нас серьезной экономической опасности, ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», — заявил Блага.

Он также констатировал, что иные мнения по вопросу Украины Брюсселем не рассматриваются, а русофобия напоминает 30-е годы прошлого столетия. При этом Словакия намерена отстаивать прагматичную политику, которая включает в себя хорошие отношения с Россией.

«Нужна ли нам дешевая российская энергия? Да. Нужно ли нам соглашение с Россией по конфликту на Украине? Да, иначе эскалация может завершиться ядерной войной. Мы что, психи?», — подчеркнул Любош Блага.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо обвинил киевские власти в нанесении серьезного экономического ущерба Словакии из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Братислава также отказалась участвовать в финансовой поддержке Украины и прекратила поставки электроэнергии.

При этом, по мнению экспертов, перекрытие нефтепровода спровоцировало топливный кризис в Венгрии, и Украина считает, что это повлияло на поражение премьера Виктора Орбана. По их словам, Киев и дальше может использовать трубопровод как рычаг давления на ЕС.